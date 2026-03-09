A passagem de Leonardo Jardim pelo Flamengo começou de forma relâmpago e já entrou para a história. Anunciado na quarta-feira (4) para substituir Filipe Luís no comando técnico, o treinador português precisou de apenas quatro dias para conquistar seu primeiro título no futebol brasileiro. O Rubro-Negro levantou o troféu do Campeonato Carioca ao vencer o Fluminense.

A final foi marcada por equilíbrio e forte disputa entre as duas equipes. Durante os 90 minutos, Flamengo e Fluminense criaram poucas chances claras, com as defesas levando vantagem sobre os ataques. Com o 0 a 0, a decisão acabou sendo levada para as penalidades, onde o time rubro-negro venceu por 5 a 4 e garantiu o seu 40º título estadual.

Para Leonardo Jardim, a conquista representa um momento simbólico na carreira. Apesar da experiência internacional e de trabalhos relevantes em diversos clubes, o técnico ainda não havia levantado taças desde 2023. Na ocasião, ele conquistou o Campeonato Emiradense com o Shabab Al Ahli, nos Emirados Árabes Unidos.

O treinador chegou ao Brasil em 2025 para comandar o Cruzeiro, mas não conseguiu transformar o trabalho em títulos naquele período. Por isso, a conquista logo nos primeiros dias à frente do Flamengo também simboliza uma espécie de retomada pessoal, encerrando um jejum que já durava duas temporadas.

Assim, mesmo com apenas uma semana de trabalho, Leonardo Jardim pode dizer que fechou um ciclo importante na carreira. O troféu carioca marca sua primeira conquista no futebol brasileiro e mostra que, às vezes, bastam poucos dias para mudar completamente a história de um treinador em um clube.

