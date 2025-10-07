Uma simples moeda de 5 centavos pode esconder um verdadeiro tesouro para os colecionadores. Emitida em 1994, essa peça específica ganhou valor por um erro raro conhecido como “disco trocado”, que a tornou uma das mais procuradas entre numismatas. Embora valha quase nada em circulação, exemplares com essa falha podem alcançar até R$ 600 em sites de compra e venda especializados.

Apesar de ter sido amplamente produzida em seu lançamento, com uma tiragem de 732.980.000 unidades, algumas dessas moedas possuem um erro de fabricação que as transforma em verdadeiros tesouros para colecionadores. O erro conhecido como “disco trocado” ocorre quando o núcleo metálico usado na produção da moeda não corresponde ao modelo correto.

No caso da moeda de 5 centavos de 1994, algumas foram cunhadas com o disco destinado às moedas de 1 centavo, resultando em uma diferença perceptível no tom, no peso e até no tamanho. Esse tipo de falha é extremamente raro e valorizado porque evidencia um erro de produção que escapou do controle de qualidade da Casa da Moeda.

Por isso, especialistas em numismática recomendam observar com atenção as moedas antigas guardadas em casa — especialmente as da primeira série do Plano Real. Um exemplar com essas características pode render um bom lucro a quem souber identificá-lo e encontrar o comprador certo.

