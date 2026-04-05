Por conta do sucesso que empresas como a BYD têm alcançado no mercado automobilístico, principalmente no segmento dos carros elétricos, montadoras da China passaram a se destacar cada vez mais em outros países, incluindo no Brasil.

E entre os fenômenos dos últimos anos, está a jovem Geely, que, embora integre o conglomerado Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd., ativo desde 1986, só passou a fabricar veículos no fim da década de 1990.

Vale destacar que, em sua terra natal, a montadora já se tornou uma grande potência, se posicionando entre os líderes do mercado. E os veículos elétricos possuem um importante papel na escalada de sucesso da Geely.

Afinal, seu modelo compacto de entrada, conhecido na China como Geely Xingyuan, superou recentemente a marca de 600 mil unidades entregues e, com isso, conseguiu se firmar como um dos carros mais vendidos do país, independente do tipo de motor.

Comercializado por valores entre ¥ 68.800 e ¥ 98.800 (aproximadamente R$ 52 mil a R$ 75 mil, na cotação atual), o veículo, que também já pode ser encontrado no Brasil, se destaca por oferecer recursos avançados, mesmo sendo um modelo simples.

Vendas de montadora chinesa avançam lentamente no Brasil

Apesar de estar quebrando recordes na China, a atuação da Geely no Brasil parece estar sendo mais branda, pois além de depender de importações, os lotes destinados ao país são extremamente limitados.

Ainda mais considerando que, no país, o modelo de entrada da montadora, que recebeu no nome de EX2, tem encontrado um espaço competitivo no segmento, sobretudo por ainda apresentar preços elevados.

Conforme divulgado pelo portal Inside EVs, os custos nacionais do EX2 estão em torno de R$ 123.800 na versão Pro e R$ 136.800 na Max. Apesar disso, especialistas apontam que a empresa ainda tem chances de conseguir se consolidar no país, desde que consiga investir em lotes mais amplos ou em sua nacionalização.