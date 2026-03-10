Uma possível mudança na jornada de trabalho no Brasil pode impactar diretamente o funcionamento dos supermercados e até o preço das mercadorias. O debate envolve a redução da carga semanal de trabalho e o possível fim da escala 6×1, modelo em que o trabalhador atua seis dias e descansa apenas um.

Especialistas apontam que, caso a alteração seja aprovada, o setor varejista poderá enfrentar custos operacionais mais altos. Com menos horas de trabalho por funcionário, muitas empresas poderiam precisar contratar mais trabalhadores para manter o mesmo nível de atendimento nas lojas.

Segundo análises de entidades do setor, isso poderia aumentar significativamente os gastos com mão de obra, afetando principalmente atividades que dependem de muitos funcionários, como supermercados.

A Associação Brasileira de Supermercados alerta que o setor opera com margens de lucro relativamente baixas, normalmente entre cerca de 2,1% e 2,7%. Com custos maiores, parte dessas despesas poderia ser repassada ao consumidor final, pressionando os preços dos produtos nas prateleiras.

Mesmo assim, economistas destacam que não existe consenso sobre um aumento automático dos preços. Isso porque o poder de compra da população pode limitar reajustes muito altos, obrigando empresas a buscar alternativas, como ganhos de produtividade ou reorganização das escalas de trabalho.

Debate envolve economia e qualidade de vida

Defensores da redução da jornada de trabalho afirmam que a mudança também pode trazer benefícios sociais. Estudos apontam que jornadas menores ajudam a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, permitindo mais tempo para a família, descanso e atividades pessoais.

Além disso, alguns especialistas acreditam que a diminuição da carga horária pode incentivar a contratação de novos profissionais e até aumentar a produtividade das empresas. Assim, o impacto final na economia e nos preços dos produtos ainda depende de como as empresas e o mercado irão se adaptar às novas regras.