Uma importante atualização na legislação trabalhista está prestes a impactar diretamente a rotina dos trabalhadores: a nova regra sobre férias estabelece um prazo máximo de 12 meses para que o empregador conceda o período de descanso anual. A medida visa garantir que os funcionários usufruam suas férias de forma mais organizada e dentro de um período definido.

Além do prazo máximo de 12 meses, a reforma também mantém a possibilidade de fracionamento das férias, mas com regras mais rigorosas. O primeiro período de descanso deve ter, no mínimo, 14 dias corridos, enquanto os períodos subsequentes não podem ser inferiores a cinco dias cada.

A mudança busca equilibrar a necessidade do trabalhador de descansar com o planejamento operacional das empresas, garantindo maior previsibilidade e segurança para ambas as partes. Outra novidade importante é que o empregador precisará fornecer uma justificativa formal caso deseje fracionar as férias de maneira diferente da estipulada.

Esse ponto assegura ao trabalhador o direito de recusar o fracionamento fora das regras previstas. A medida reforça a proteção aos direitos do empregado, promovendo mais transparência e previsibilidade no planejamento do período de descanso.

Consequências legais e financeiras ao empregador

Multas administrativas: O descumprimento das regras trabalhistas pode gerar penalidades aplicadas pelo Ministério do Trabalho ou órgãos de fiscalização.

Pagamentos em dobro: Se as férias não forem concedidas dentro do prazo de 12 meses, o empregado tem direito a receber o valor correspondente em dobro, acrescido dos adicionais legais.

Ações trabalhistas: O trabalhador pode recorrer à Justiça do Trabalho para exigir o cumprimento da legislação, incluindo indenizações por danos morais ou materiais, quando aplicável.

Impacto na relação empregador-empregado: O não cumprimento da lei pode gerar desgaste na relação de trabalho, afetando clima organizacional e confiança.