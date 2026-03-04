O que começou como um gesto de solidariedade acabou se transformando em um pesadelo para Kandie Sherman, moradora de Vassar, no estado de Michigan (EUA). Em outubro do ano passado, ela decidiu permitir que uma amiga da filha, junto com seus familiares, estacionasse um ônibus em sua propriedade para morar temporariamente.

A família estava sem residência fixa, e a americana concordou em ajudá-los por um período limitado. De acordo com o combinado, o ônibus poderia permanecer no local por seis semanas. No entanto, passado o prazo, a família não deixou a propriedade.

Kandie então solicitou que o grupo saísse, mas a situação tomou um rumo inesperado. Segundo reportagem da emissora WNEM, afiliada à rede CBS, quando tentou retomar o controle do espaço, ela foi surpreendida por uma Ordem de Proteção Pessoal (OPP). A medida judicial determinou que Kandie mantivesse distância do ônibus — que está estacionado em seu próprio terreno.

Kandie Sherman ficou sem casa após fazer boa ação — Foto: Reprodução

Na prática, isso significou que a proprietária passou a ter restrições de acesso à sua própria casa. A família alegou que estava sendo perseguida, o que motivou o pedido da ordem de proteção após a entrega de um aviso de despejo por parte da dona do imóvel.

“Estou me sentindo frustrada, impotente e com raiva”, declarou Kandie à emissora local. Ela afirma que foi movida apenas pelo desejo de ajudar e que acreditou na promessa de que o grupo era autossuficiente. Enquanto o impasse judicial não é resolvido, a americana revelou que tem dormido dentro do próprio carro, aguardando a conclusão do processo.