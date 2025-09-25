Novamente fora de combate graças a uma lesão grau 2 na coxa direita, o astro Neymar vem convivendo com inúmeros problemas físicos em seu esperado e sonhado retorno ao Santos, clube que o revelou. Com contrato válido somente até o fim do ano, o camisa 10 soma apenas seis gols e três assistências em 21 jogos no ano e só deve voltar à campo na reta final de outubro.

Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa, localizado na região do quadríceps, conhecida como o “motor do chute”. Em casos de menor gravidade, o tempo estimado para recuperação completa é de até quatro semanas.

Neymar mostra processo de recuperação de lesão no Santos — Foto: Diego Sanches/Santos

Enquanto o craque trabalha para recuperar a melhor forma física, um debate na “Rádio 98 FM” cravou que o melhor para Neymar é que ele saia do Santos no próximo ano visando estar apto para a disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. O jornalista Rica Perrone foi ainda mais além e cravou qual deveria ser o seu destino: o Cruzeiro.

“Eu acho que o Neymar tem de fazer uma escolha depois dessa decisão. E ele tem de fazer uma mudança radical. Ele tem de escolher um time forte nesses últimos seis meses até a Copa. E isso não vai ser no Santos, que tem um time fraco. Se eu tivesse de olhar o cenário, acho que o Neymar encaixaria muito bem no Cruzeiro”, disse.

Números da carreira de Neymar Jr.

Santos – 2009/13 – 225 jogos, 136 gols e 63 assistências

Barcelona – 2013/17 – 186 jogos, 105 gols e 62 assistências

Paris SG – 2017/23 – 173 jogos, 118 gols e 70 assistências

Al-Hilal – 2023/24 – 7 jogos, um gol e duas assistências

Santos – 2025 – 21 jogos, seis gols e três assistências