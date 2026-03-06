O nome Alberdia guarda um recorde curioso no Brasil: ele não aparece em registros civis há mais de um século. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o último registro do nome ocorreu em 1911. Desde então, ele simplesmente deixou de ser utilizado nos cartórios do país.

A descoberta faz parte de um levantamento realizado com base em registros oficiais entre 1910 e 2013. O estudo identificou mais de 1.080 nomes considerados “esquecidos”, ou seja, que não aparecem em registros há mais de cem anos. Entre eles estão exemplos curiosos como Araminta, Alfretta, Dorothee e Ignatz, cujos últimos registros aconteceram entre 1916 e 1925.

Enquanto alguns nomes desaparecem, outros permanecem extremamente populares ao longo das gerações. Nomes tradicionais como Maria, João e José continuam entre os mais registrados no país, mostrando como certos nomes atravessam décadas mantendo sua força cultural.

O levantamento também mostra como as preferências mudam com o tempo. Antes de 1930, por exemplo, apenas 21 pessoas no Brasil haviam sido registradas com o nome Enzo, que atualmente figura entre os mais populares. Em contrapartida, nomes como Josefa, Raimundo e Sebastiana, muito comuns no início do século XX, hoje aparecem cada vez menos nos registros.

Por que os nomes desaparecem?

A escolha de nomes costuma acompanhar transformações culturais, sociais e até tendências da época. Influências da mídia, de celebridades, de personagens de novelas e até de acontecimentos históricos podem fazer certos nomes ganharem popularidade enquanto outros acabam sendo deixados de lado.

Além disso, muitas famílias procuram nomes considerados mais modernos ou diferentes, o que contribui para o surgimento de novas preferências ao longo das gerações. Assim, nomes que já foram comuns em determinado período podem acabar caindo no esquecimento com o passar do tempo.