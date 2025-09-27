O Nubank lançou a possibilidade de realizar transferências via Pix utilizando o limite do cartão de crédito, com opção de pagamento à vista na fatura ou parcelado em até 12 vezes. Para quem recebe, não há diferença: o dinheiro é creditado na hora, como em qualquer Pix. Já para quem envia, o valor aparece na fatura, com juros e encargos exibidos previamente no aplicativo antes da confirmação.

A novidade amplia as alternativas de pagamento, especialmente em situações emergenciais ou para aproveitar descontos oferecidos em transações via Pix. De acordo com o banco digital, a solução foi pensada para concentrar e facilitar o controle das finanças em um único ambiente.

Na prática, o funcionamento é semelhante ao de um Pix comum. Ao iniciar a transferência no aplicativo, o cliente seleciona a opção “Crédito” em vez de “Saldo da conta”. Em seguida, o app apresenta de forma clara o custo total da operação, as alternativas de pagamento — à vista na fatura ou parcelado — e o valor de cada parcela.

Todas as informações são apresentadas antes da confirmação, permitindo que o cliente escolha com tranquilidade. De acordo com o Nubank, o valor é creditado instantaneamente para quem recebe, o que representa uma diferença importante em relação às compras tradicionais no cartão, que podem demorar dias para serem liquidadas ao lojista.

Pix com cartão de crédito no Nubank

Abra o aplicativo do Nubank e toque em Pix. Escolha a opção de transferir. Informe a chave Pix, copie e cole o código ou use o QR Code normalmente. Na tela de pagamento, selecione “Cartão de crédito” em vez de “Saldo da conta”.

5. O app mostrará:

o custo total da operação (incluindo juros, se houver),

a opção de pagar à vista na fatura ou parcelar em até 12 vezes,

o valor de cada parcela.

6. Confirme a operação.