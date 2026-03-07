Entrou em vigor a nova regulamentação da Prefeitura de Florianópolis que restringe a presença de cães nas praias do Praia do Campeche e da Praia dos Ingleses. A partir de agora, os animais só poderão circular em áreas delimitadas e sinalizadas até as 9h e após as 17h. Entre 9h e 17h, a entrada de pets na faixa de areia está proibida, conforme determina o novo decreto municipal.

A medida busca equilibrar o lazer dos tutores com a segurança e a higiene dos banhistas, além de proteger os próprios animais nos horários de maior incidência solar e de maior fluxo de visitantes. A escolha das duas praias levou em consideração o grande movimento de turistas e a extensa faixa de areia, que permite a criação de trechos específicos para a circulação dos cães.

Nos horários permitidos, os animais devem estar devidamente identificados com coleira contendo nome e telefone do responsável, que precisa ser maior de 18 anos. Também é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação atualizada. Além disso, os cães não podem estar em período de cio ou pré-cio e devem ter histórico de comportamento amigável, a fim de evitar conflitos.

Outro ponto central da regulamentação é a responsabilidade pela limpeza. O tutor deve recolher imediatamente as fezes do animal e descartá-las em local apropriado. O descumprimento das normas pode resultar em multas e outras sanções previstas na legislação municipal, reforçando o objetivo da prefeitura de organizar o uso das praias e assegurar o bem-estar coletivo.

Regras estabelecem áreas delimitadas e preveem multas

A nova regulamentação também define que a circulação de cães só poderá ocorrer em trechos previamente sinalizados nas praias do Praia do Campeche e da Praia dos Ingleses, em Florianópolis. A delimitação busca organizar o espaço público, garantindo que tutores e banhistas compartilhem a faixa de areia de forma mais segura e equilibrada, especialmente durante a alta temporada.

A prefeitura reforça que o descumprimento das regras pode gerar multas e outras penalidades previstas na legislação municipal. A fiscalização ficará responsável por orientar os frequentadores e, quando necessário, aplicar as sanções cabíveis, reforçando o compromisso com a convivência harmoniosa e a preservação das praias.