Normalmente, quem usa óculos precisa lidar com pequenas áreas de desfoque nas lentes e, mesmo sem perceber, o cérebro trabalha mais para compensar isso. Com o tempo, isso pode gerar sensação de vista cansada e dificuldade de concentração. Porém, uma lente promete mudar isso e cuidar não cuidar só da visão, mas também do cansaço mental.

As lentes ClearMind, da Zeiss, chegam com a proposta de facilitar o trabalho do cérebro ao enxergar, principalmente em um dia cheio de telas e estímulos. Elas foram desenvolvidas para reduzir o esforço do cérebro e organizar melhor as áreas de foco, acompanhando o movimento natural dos olhos. Assim, a imagem chega mais “pronta” ao cérebro, exigindo menos esforço.

Tecnologia pensada para o dia a dia

Com o uso de uma tecnologia chamada NeurOptix para a criação das lentes, o objetivo é melhorar o conforto visual em atividades comuns, como usar o celular, trabalhar no computador ou até dirigir.

Em testes com usuários, a maioria relatou mais facilidade para se concentrar e menos cansaço no fim do dia. Também houve relatos de sensação de visão mais leve e natural.

Quando chega e quanto custa

Segundo informações da Veja, as lentes já chegaram no Brasil, e preços variam bastante, dependendo do grau e dos ajustes necessários. Os valores partem de cerca de R$ 1.987 e podem chegar a R$ 16.619.