Cientistas anunciaram a descoberta de um possível novo tipo de planeta que desafia tudo o que se conhecia até agora sobre mundos fora do Sistema Solar. Esse exoplaneta apresenta características extremas, com uma superfície coberta por um verdadeiro oceano de magma — ou seja, rocha derretida em estado líquido — e uma atmosfera rica em elementos como o enxofre.

Segundo os pesquisadores, esse planeta está submetido a temperaturas extremamente altas, o que mantém sua superfície em constante estado de fusão. Diferente da Terra, onde o magma fica restrito ao interior, nesse mundo ele domina a paisagem, formando verdadeiros mares incandescentes. Além disso, a presença de enxofre sugere que processos químicos intensos ocorrem na atmosfera.

Esse tipo de planeta lembra, em certa medida, condições que existiram no início da própria Terra, durante o período conhecido como Hadeano, quando o planeta ainda era extremamente quente e coberto por magma. Com isso, estudar esses mundos pode ajudar cientistas a entender melhor como planetas se formam e evoluem ao longo de bilhões de anos.

Além disso, fenômenos semelhantes já foram observados em corpos do nosso próprio sistema, como em Io, conhecido por sua intensa atividade vulcânica e presença de compostos de enxofre. No entanto, o novo planeta apresenta condições ainda mais extremas, o que o torna um objeto de estudo único para a astronomia moderna.

Descoberta abre caminho para entender planetas extremos

Os pesquisadores destacam que estudar planetas com oceanos de magma pode revelar informações importantes sobre os primeiros estágios de formação dos corpos celestes. Esses ambientes extremos funcionam como “laboratórios naturais”, permitindo observar processos físicos e químicos que não podem ser reproduzidos facilmente na Terra.

Além disso, a presença de elementos como o enxofre na atmosfera desses planetas ajuda a compreender como compostos químicos se comportam em condições extremas. Esse tipo de conhecimento pode ser essencial para futuras pesquisas sobre habitabilidade, evolução atmosférica e até mesmo sobre a origem de planetas semelhantes ao nosso.