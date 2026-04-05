O Botafogo anunciou a contratação do técnico Franclim Carvalho, um nome que pegou muitos torcedores de surpresa. Aos 39 anos, o português assume o comando da equipe após a saída de Martín Anselmi, tornando-se mais uma aposta da diretoria na busca por continuidade e resultados na temporada.

Apesar de não ser um treinador com grande destaque midiático, Franclim já conhece bem o clube. Ele fez parte da comissão técnica em 2024 como auxiliar de Artur Jorge, período em que o Botafogo conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Essa familiaridade com o ambiente pesou na escolha da diretoria.

Franclim Carvalho é o novo técnico do BOTAFOGO! 🇵🇹⭐️



Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, português retorna ao Clube para assumir o comando do elenco profissional. Bem-vindo de volta à Família Botafogo! 🔥 #BFR pic.twitter.com/TWti2LIKiQ — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 2, 2026

Antes de assumir o novo desafio, o treinador construiu sua carreira principalmente como auxiliar técnico, com passagens por clubes como Braga, Belenenses e até equipes fora da Europa. Ele também teve uma breve experiência como treinador principal em Portugal, o que contribuiu para sua evolução e o credenciou ao cargo atual.

Agora, Franclim Carvalho chega com a missão de dar sequência ao projeto do Botafogo e manter o clube competitivo nas principais competições. A diretoria aposta no seu conhecimento interno, perfil estratégico e custo mais acessível como diferenciais para o sucesso no comando da equipe.

Goleiro afastado ganha nova chance com chegada de técnico português

O goleiro Neto deve ser reintegrado ao elenco do Botafogo após mais de 40 dias afastado, em uma decisão tomada a pedido do novo treinador Franclim Carvalho. A ideia da nova comissão técnica é reavaliar o jogador desde o início dos trabalhos, abrindo a possibilidade de uma nova oportunidade dentro do grupo.

O arqueiro havia sido afastado após sequência de falhas e também por questões internas envolvendo a diretoria, mas o clube trata o episódio como superado. Com a mudança no comando técnico, Neto volta a ser observado de perto e pode voltar a disputar posição, em meio às dúvidas no setor defensivo da equipe.