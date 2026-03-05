A Nubank anunciou nesta quarta-feira (4) uma parceria de longo prazo com o Inter Miami CF, clube norte-americano que tem no elenco grandes nomes como Lionel Messi. Pelo acordo, a fintech brasileira passará a ter os direitos de nome do novo estádio da equipe, que será oficialmente chamado de Nu Stadium.

Com capacidade para cerca de 26.700 espectadores, o Nu Stadium será a casa principal do Inter Miami a partir da próxima temporada da Major League Soccer (MLS). O acordo de naming rights não apenas coloca o nome do Nubank no estádio, mas também inclui a presença da marca nas costas das camisas do time a partir de agosto de 2026.

Essa parceria faz parte da estratégia de expansão internacional do Nubank nos Estados Unidos, onde a fintech tem buscado reforçar sua presença antes mesmo de lançar formalmente produtos bancários no país. Em setembro de 2025, a empresa solicitou ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC) uma licença bancária nacional americana e obteve uma aprovação condicional em janeiro.

A iniciativa representa um movimento ousado do Nubank para se consolidar globalmente, associando sua marca à cultura esportiva e ao futebol de alto nível justamente em um mercado tão competitivo como o dos Estados Unidos.

Inauguração marcará nova fase do clube

A abertura do Nu Stadium está prevista para o dia 4 de abril de 2026 e simboliza um marco importante na consolidação do projeto do Inter Miami CF. O estádio faz parte do amplo complexo Miami Freedom Park, uma área planejada para reunir arena esportiva, espaços comerciais, áreas verdes e estruturas de lazer, reforçando a proposta de transformar o local em um novo polo de entretenimento da cidade.

Localizado ao lado do Aeroporto Internacional de Miami, o empreendimento aposta na acessibilidade e na visibilidade estratégica para atrair torcedores locais e visitantes internacionais. A proximidade com o aeroporto facilita a logística em dias de jogos e grandes eventos.