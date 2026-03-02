O Nubank informou aos clientes o encerramento de um dos diferenciais mais valorizados por usuários do cartão Ultravioleta: o rendimento automático de 200% do CDI sobre o cashback acumulado. A alteração marca uma nova fase na estratégia do banco digital, que afirma buscar maior estímulo ao uso dos valores em vez de mantê-los parados na conta.

Com mais de 100 milhões de clientes, o Nubank se consolidou como um dos maiores da América Latina, oferecendo conta, cartão, investimentos e seguros em um modelo totalmente digital. A mudança no benefício, no entanto, chamou a atenção justamente por envolver um atrativo que reforçava a proposta de retorno financeiro ao cliente.

Apesar do fim do rendimento automático, o banco destaca que o cartão Ultravioleta mantém um bom pacote de vantagens. Entre elas estão cashback de 1,25% nas compras do dia a dia, podendo chegar a 2,2% em gastos internacionais, além de benefícios no Nu Viagens, acesso a salas VIP em aeroportos e conta global em múltiplas moedas.

Reajuste na mensalidade do Ultravioleta

Outra novidade comunicada foi o aumento da mensalidade do cartão Ultravioleta, que passou a custar R$ 89. Clientes antigos poderão manter as condições anteriores por até 12 meses, segundo informou a instituição.

Portfólio segue amplo

Mesmo com as alterações, o Nubank continua apostando na diversificação de serviços. A instituição oferece plataforma de investimentos, crédito pessoal e imobiliário, ferramenta de segurança como o “Modo Rua”, que limita transações em redes não seguras, e soluções de pagamento online, como o NuPay.