O Nubank anunciou que pretende solicitar licença bancária no Brasil a partir de 2026, após alterações nas normas do Banco Central. As mudanças determinam que apenas instituições autorizadas formalmente poderão utilizar a denominação banco, o que levou a fintech a iniciar o processo de adequação às regras vigentes.

Segundo a empresa, a transição será essencialmente jurídica. Produtos, serviços e identidade visual devem ser preservados, sem impactos diretos para os clientes. A intenção, de acordo com o Nubank, é garantir segurança regulatória e alinhamento com o novo marco legal, mantendo o modelo de atuação digital que marcou sua trajetória no mercado financeiro.

Como funciona hoje a operação da fintech

Atualmente, o Nubank atua como instituição de pagamento e como Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Esse formato permite a oferta de conta digital, transferências via Pix, cartões e linhas de crédito. No entanto, esse enquadramento difere das atividades atribuídas aos bancos tradicionais pela legislação brasileira.

Com a obtenção da licença bancária, o escopo regulatório da empresa será ampliado. Ainda assim, a fintech reforça que a mudança não representa uma transformação no modelo de negócios, mas o cumprimento de exigências formais estabelecidas pelo Banco Central.

Debate sobre a abertura de agências físicas

O anúncio levantou questionamentos sobre a possibilidade de o Nubank passar a operar com agências físicas. Especialistas do setor, no entanto, lembram que a legislação não obriga instituições bancárias a manter pontos de atendimento presenciais. É possível funcionar de forma totalmente digital.

Até o momento, a empresa não sinalizou qualquer plano de abertura de agências. O histórico do Nubank aponta para investimentos concentrados em tecnologia, aplicativos e atendimento remoto, estratégia que reduziu custos operacionais e garantiu escala nacional.

Impactos fiscais e novas possibilidades

Outro ponto observado pelo mercado é o efeito tributário da mudança. Bancos estão sujeitos a regras fiscais diferentes das fintechs, o que pode elevar a carga de tributos, como a CSLL. Esse fator entra no planejamento financeiro de médio e longo prazo da companhia.

Por outro lado, a licença amplia as possibilidades de atuação, incluindo a captação direta de depósitos e a criação de produtos hoje restritos. Mesmo assim, o Nubank ainda não detalhou novos serviços.

Nova fase institucional

A partir de 2026, o Nubank deve se tornar banco do ponto de vista legal, sem alterar sua essência digital. A expectativa do mercado agora se concentra nos desdobramentos regulatórios e tributários dessa nova etapa.