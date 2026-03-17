Quando uma pessoa morre e deixa bens, como imóveis, veículos ou dinheiro, a lei brasileira exige que seja feito o inventário para organizar a divisão do patrimônio entre os herdeiros. Esse procedimento é responsável por identificar todos os bens, pagar possíveis dívidas e oficializar a transferência para os familiares que têm direito à herança.

Caso a família não realize o inventário, a situação pode gerar diversos problemas legais e burocráticos. Os herdeiros, por exemplo, não conseguem vender imóveis, transferir veículos ou movimentar determinados valores que estejam vinculados ao nome do falecido. Na prática, o patrimônio fica “travado” até que a regularização seja feita.

Além disso, a legislação brasileira determina um prazo para abertura do inventário. Em muitos estados, o processo deve ser iniciado em até 60 dias após o falecimento. Se esse prazo não for respeitado, podem ser aplicadas multas sobre o imposto de transmissão de herança, o que acaba aumentando os custos para os herdeiros.

Mesmo que o inventário não seja feito imediatamente, a herança não desaparece nem deixa de existir. O patrimônio continua pertencendo aos herdeiros legais, mas sua utilização fica limitada até que a situação seja regularizada por meio de inventário judicial ou extrajudicial.

Inventário é essencial para transferir bens aos herdeiros

O inventário é o procedimento que permite a divisão oficial do patrimônio deixado por uma pessoa após a morte. Somente depois da conclusão desse processo é que os herdeiros conseguem registrar imóveis em seus nomes, vender propriedades ou administrar os bens de forma legal.

Hoje, o procedimento pode ser feito tanto na Justiça quanto diretamente em cartório, dependendo da situação da família. Quando todos os herdeiros são maiores de idade e estão de acordo com a divisão dos bens, o inventário extrajudicial costuma ser mais rápido e menos burocrático.