Deixar de pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) pode trazer uma série de consequências para o proprietário do veículo. Embora o imposto seja cobrado anualmente e varie conforme o estado e o modelo do carro, sua quitação é obrigatória para manter o veículo regularizado junto aos órgãos de trânsito.

A inadimplência começa a gerar efeitos negativos já nos primeiros dias após o vencimento da parcela ou cota única, e as punições podem se acumular com o passar do tempo. A primeira penalidade ocorre com a cobrança de juros e multa por atraso, que incidem sobre o valor devido. Quanto mais tempo passar sem o pagamento, maior será o montante a ser quitado.

Além disso, o débito pode ser inscrito em dívida ativa e incluído em cadastros de proteção ao crédito, o que pode afetar o nome do proprietário em transações financeiras e pedidos de crédito. Outro impacto importante refere-se ao licenciamento anual do veículo.

Sem o IPVA pago, o proprietário não consegue emitir o licenciamento, documento obrigatório para trafegar legalmente nas vias. Circular com o veículo sem esse documento pode resultar em multas, apreensão do automóvel e pontos na carteira de habilitação, conforme estipula o Código de Trânsito Brasileiro.

A longo prazo, caso os débitos continuem sem quitação, o veículo pode ter o registro restrito e até a incidência de leilão por dívida, dependendo da legislação e das ações tomadas pelo estado responsável pela cobrança. Por isso, é essencial que o proprietário acompanhe as datas de vencimento e planeje o pagamento do IPVA.

Dívida pode impedir licenciamento e até a venda do veículo

Além das penalidades financeiras e administrativas, deixar o IPVA em aberto pode dificultar a venda do veículo. Isso porque a transferência de propriedade só é realizada quando todos os débitos — incluindo imposto, multas e taxas — estão quitados.

Outro ponto importante é que muitos estados oferecem programas de parcelamento ou renegociação para quem está em atraso. Buscar essas alternativas pode evitar que a dívida cresça ainda mais e que o nome do proprietário seja inscrito em dívida ativa. Manter o imposto em dia é não apenas uma obrigação legal, mas também uma forma de evitar transtornos.