O Flamengo tem o principal goleador do país neste início de Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro assumiu a artilharia da competição após marcar um golaço no empate contra o Vasco da Gama, no último domingo (3), em um clássico movimentado. O lance decisivo coroou mais uma atuação de destaque do camisa 9, que vive um momento extremamente positivo.

O centroavante atravessa uma fase impressionante e tem sido peça fundamental para o desempenho ofensivo do Rubro-Negro. Com o gol marcado no clássico, Pedro alcançou o topo da lista de artilheiros do Brasileirão, mostrando regularidade e eficiência rodada após rodada.

Os números do camisa 9 impressionam: são 11 participações diretas em apenas 13 jogos disputados. Além das oito bolas na rede, Pedro contribuiu com três assistências, demonstrando um repertório que vai muito além da finalização e evidenciando sua importância no funcionamento ofensivo da equipe ao longo da competição.

A atuação diante do Vasco reforça o protagonismo do atacante dentro da equipe. Mesmo em um jogo equilibrado, Pedro conseguiu se sobressair e deixar sua marca, demonstrando oportunismo e técnica apurada. O golaço anotado no clássico evidencia a confiança do jogador, que tem sido decisivo em momentos importantes para o Flamengo ao longo da competição.

Pedro mantém sonho da Copa vivo

A grande fase de Pedro no Flamengo tem chamado atenção não apenas no cenário nacional, mas também da comissão técnica da Seleção Brasileira. O atacante voltou a entrar no radar de Carlo Ancelotti e surge como um possível nome para a lista final da Copa do Mundo, impulsionado pelo desempenho consistente nas últimas partidas.

Vivendo um momento de confiança e protagonismo, o camisa 9 tem mostrado um repertório cada vez mais completo dentro de campo. Além dos gols, Pedro tem contribuído com movimentação, pivô e participação ativa na construção das jogadas, fatores que pesam na avaliação da comissão técnica e mantêm vivo o sonho de disputar mais um Mundial.