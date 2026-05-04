Se você quer um cachorro de raça que não seja caro e ainda se adapte bem a um apartamento, o Fox Paulistinha pode ser uma boa opção. Essa raça costuma ter um preço mais baixo que muitas outras e oferece tudo o que muita gente procura em um animalzinho: companhia, inteligência e energia.

Essa raça tem um porte pequeno, mas, na maioria das vezes, está longe de ser um cachorro tranquilo. É curioso, atento e gosta de estar sempre por perto da família. Também costuma avisar quando percebe algo diferente, funcionando como um cão de alerta, mas sem deixar de ser carinhoso.

Mesmo vivendo em apartamento, essa raça precisa gastar energia. Então, é importante fazer passeios diários, brincar dentro de casa e ter brinquedos que estimulem a mente. Quando ele não se exercita o suficiente, pode ficar entediado e acabar descontando em bagunça e latidos.

Fácil de cuidar e resistente

Um dos pontos positivos do Fox Paulistinha é que ele não dá muito trabalho. A pelagem é curta e simples de manter, podendo ser mantida apenas com escovações, e também é uma raça saudável e resistente, o que ajuda a evitar gastos frequentes com veterinário, desde que os cuidados básicos estejam em dia.

Como pagar mais barato

Para economizar, vale procurar criadores na sua região, já que o transporte pode encarecer bastante. Outra opção é considerar a adoção ou buscar variações menos procuradas da raça, que costumam ter preços mais baixos.