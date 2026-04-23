Em uma decisão histórica, o governo do Reino Unido aprovou uma lei que muda a venda de cigarros. A partir de agora, pessoas nascidas em ou depois de 1º de janeiro de 2009 nunca poderão comprar cigarros ou produtos semelhantes de forma legal. Essa restrição é permanente e acompanha essas gerações durante toda a vida.

A lei já passou pela aprovação no parlamento e agora aguarda a sanção final para começar a valer oficialmente. Além disso, a idade mínima para compra vai aumentar ano após ano, com o objetivo de impedir que novos grupos de jovens tenham acesso ao tabaco.

Controle também sobre cigarros eletrônicos

Além dos tradicionais, os cigarros eletrônicos também entram na nova lei. O uso desses produtos será mais restrito em espaços públicos, especialmente em locais frequentados por crianças e adolescentes, já que o governo busca evitar que esses dispositivos incentivem o início do hábito de fumar.

Impacto na saúde pública

O objetivo é reduzir o número de fumantes no futuro, e a principal justificativa está ligada à saúde da população, já que o tabagismo causa milhares de mortes todos os anos e gera grande impacto no sistema de saúde.