O pagamento do Bolsa Família segue avançando neste mês e já contempla novos grupos de beneficiários a partir desta sexta-feira, 27. Nesta data, recebem o auxílio os inscritos com Número de Identificação Social (NIS) de final 8, conforme o calendário oficial do programa social do governo federal.

Os depósitos tiveram início no último dia 18, quando os beneficiários com NIS final 1 foram os primeiros a receber. Desde então, os pagamentos vêm sendo realizados de forma escalonada, seguindo a ordem crescente do número final do NIS, prática que ajuda a evitar filas e sobrecarga nos sistemas de saque.

Para os próximos dias, o cronograma já prevê novas liberações. Na segunda-feira, dia 30, será a vez dos beneficiários com NIS final 9 receberem os valores. Já na terça-feira, dia 31, o pagamento será destinado aos inscritos com NIS final 0, encerrando o ciclo deste mês.

O Bolsa Família é um dos principais programas de transferência de renda do país e atende milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. Por isso, é fundamental que os beneficiários fiquem atentos às datas para garantir o acesso ao valor dentro do prazo estabelecido pelo calendário oficial.

Valores e adicionais elevam média do Bolsa Família

O valor mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600, mas, com os adicionais incluídos, a média do benefício sobe para R$ 683,75. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa atenderá cerca de 18,73 milhões de famílias neste mês, com um investimento total de R$ 12,77 bilhões por parte do Governo Federal.

Além do valor base, o programa conta com benefícios extras para públicos específicos. Entre eles, está o Benefício Variável Familiar Nutriz, que garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses. Também há adicionais de R$ 50 para gestantes, nutrizes e filhos de 7 a 18 anos, além de um valor maior, de R$ 150, destinado a cada criança de até 6 anos.