O governo federal anunciou a antecipação do pagamento do Abono Salarial do PIS/Pasep para trabalhadores de cidades de Minas Gerais atingidas por fortes chuvas. A medida foi divulgada na quinta-feira (5) e vale para municípios que tiveram situação de calamidade reconhecida oficialmente.

Com a mudança, trabalhadores que nasceram entre março e dezembro e que receberiam o benefício entre abril e agosto terão o pagamento liberado já no dia 16 de março de 2026. A antecipação contempla pessoas com vínculo empregatício em empresas privadas ou em órgãos públicos municipais das cidades afetadas.

Ao todo, cerca de 96 mil trabalhadores serão beneficiados pela medida. As cidades incluídas são Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, com impacto financeiro estimado em aproximadamente R$ 122,3 milhões, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

O pagamento seguirá o modelo tradicional do programa. Trabalhadores do setor público receberão pelo Banco do Brasil, enquanto os da iniciativa privada terão o benefício liberado pela Caixa Econômica Federal. Quem já possui conta nos bancos terá o valor depositado automaticamente, sem necessidade de ir até uma agência.

Consulta ao benefício pode ser feita pela internet

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial por meio da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. Nessas plataformas também é possível conferir valores, datas de pagamento e outras informações sobre o benefício.

De acordo com o governo, a antecipação busca garantir apoio financeiro às famílias afetadas pelas chuvas nas cidades mineiras. A medida faz parte de um conjunto de ações emergenciais adotadas para reduzir os impactos causados pelos temporais.