As hidrelétricas desempenham um papel estratégico na geração de energia limpa, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Elas utilizam a força da água para produzir eletricidade de forma contínua, contribuindo para a redução da emissão de poluentes, o que as torna essenciais para o crescimento econômico e a segurança energética de diversos países.

Na África, Zâmbia e Zimbábue decidiram investir fortemente nesse tipo de infraestrutura. Os dois países firmaram um acordo para aplicar cerca de R$ 22,6 bilhões na construção de uma mega-hidrelétrica com capacidade de gerar 2.400 MW, configurando um dos projetos mais ambiciosos da história do continente.

O plano prevê a construção da usina no desfiladeiro de Batoka, no rio Zambeze, próximo às renomadas Cataratas Vitória. A escolha do local é estratégica, especialmente por já abrigar outras instalações de geração de energia.

Do total de eletricidade gerada, cada país deve receber cerca de 1.200 MW. Essa capacidade ajudará a reduzir significativamente a pressão sobre os sistemas elétricos locais, que atualmente enfrentam falhas recorrentes e dependência de energia importada.

O investimento inicial confirmado é de aproximadamente US$ 440 milhões, valor que será dividido igualmente entre os dois governos. Esse montante servirá para viabilizar o projeto, que permanecia paralisado há anos por falta de recursos. O custo total da obra é bem superior, podendo ultrapassar US$ 4 bilhões.

Mega hidrelétrica no Zambeze fortalece energia e atrai investimentos internacionais

