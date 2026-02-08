Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ao custar incríveis R$ 260 milhões aos cofres do Flamengo, o meia Lucas Paquetá ainda não sabe o que é vencer em seu retorno ao clube que o projetou. Estreando na derrota por 2 a 0 para o Corinthians pela Supercopa, o camisa 20 foi titular no empate frente ao Internacional nesta quarta (4).
Longe de sua melhor forma física, Paquetá acabou substituído por Carrascal aos 19 minutos da segunda etapa e viu, do banco de reservas, o Flamengo chegar ao empate com um pênalti anotado por Arrascaeta quatro minutos depois. Ainda devendo, o meia sabe que terá de melhorar para realizar um sonho: estar com a Seleção na Copa do Mundo.
Presença constante nas convocações do técnico Carlo Ancelotti, Paquetá deverá ser um dos 26 jogadores chamados pelo italiano para a disputa do mundial entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos. Buscando o pentacampeonato, o Brasil está no Grupo C e enfrentará Marrocos (13/6), Haiti (19/6) e Escócia (24/6).
Desde sua primeira convocação, em agosto de 2018, Paquetá soma 61 jogos pela Seleção e 12 gols marcados. Ele esteve na Copa do Mundo de 2022, quando o Brasil de Tite acabou eliminado nas quartas de final pela Croácia. Com Ancelotti, o meia atuou contra Coreia do Sul, Japão, Senegal, Tunísia, Chile e Bolívia.
As contratações mais caras do futebol brasileiro
- Paquetá (West Ham para Flamengo) – R$ 260 milhões
- Gerson (Zenit para Cruzeiro) – R$ 168,8 milhões
- Vitor Roque (Barcelona para Palmeiras) – R$ 162,6 milhões
- Samuel Lino (Atlético de Madrid para Flamengo) – R$ 151,2 milhões
- Danilo (Nottingham Forest para Botafogo) – R$ 143,8 milhões
- Pedro (Fiorentina para Flamengo) – R$ 138,5 milhões
- Tévez (Boca Jrs. para Corinthians) – R$ 137 milhões
- Almada (Atlanta United para Botafogo) – R$ 131,2 milhões
- Edmundo (Fiorentina para Vasco) – R$ 128,6 milhões
- Gabigol (Internazionale para Flamengo) – R$ 126,4 milhões
