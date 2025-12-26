Imagine morar em um lugar onde o calor é constante e o sol aparece quase todos os dias do ano. Um destino que une mar, cultura e qualidade de vida, proporcionando um ritmo tranquilo e acolhedor para visitantes e moradores. Esse é o cenário que muitos descrevem como um verdadeiro paraíso tropical, com paisagens incríveis e um clima perfeito para quem ama o verão.

Com mais de 2,7 milhões de habitantes, Fortaleza, capital do Ceará, está entre as maiores cidades do Nordeste e oferece uma mistura única de vida urbana e beleza natural. Apesar de seu tamanho, o clima de praia é sentido em toda a cidade, enquanto a população preserva tradições culturais fortes e típicas da região nordestina.

O turismo é um dos principais motores da cidade. Todos os anos, milhares de visitantes chegam para conhecer suas praias, provar a gastronomia típica e vivenciar a energia contagiante do povo cearense. Além do extenso litoral, Fortaleza oferece atrações variadas para todos os tipos de viajante, desde quem busca relaxar à beira-mar até aqueles interessados em explorar pontos culturais e históricos.

O que mais impressiona os visitantes é o clima constante da cidade, que figura entre os locais com maior número de dias ensolarados do país. Segundo dados meteorológicos, a temperatura média anual fica entre 28°C e 32°C, com pequenas variações ao longo do ano. As chuvas ocorrem principalmente entre fevereiro e maio, enquanto de julho a dezembro predomina céu limpo e calor intenso.

Fortaleza foi o destino mais buscado no Brasil em 2024

A cidade de Fortaleza foi o destino mais procurado para viagens no Brasil em 2024, segundo um levantamento do Airbnb. A capital cearense liderou as buscas realizadas pelos usuários entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2023, voltadas a viagens programadas para o ano seguinte.

Salvador e Gramado aparecem em segundo e terceiro lugares no ranking nacional. Já entre os destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros em 2024 estão Buenos Aires (Argentina), Milão (Itália) e Punta Cana (República Dominicana).