O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou, na segunda-feira (27), o pagamento da folha de outubro de 2025 para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios em todo o país. Ao todo, mais de 39 milhões de segurados receberão os valores de forma escalonada até o início de novembro.
No entanto, o calendário sofrerá uma pausa temporária nos dias 1º e 2 de novembro, que caem no fim de semana. Dessa forma, os pagamentos serão interrompidos após 31 de outubro e retomados normalmente na segunda-feira, 3 de novembro. O cronograma mantém a organização habitual, sendo estruturado em duas faixas:
Quem recebe até um salário mínimo começa a receber em 27 de outubro e segue até 7 de novembro;
Quem ganha acima de um salário mínimo tem o crédito iniciado em 3 de novembro.
Essa divisão segue o padrão tradicional do INSS, facilitando a organização dos pagamentos e evitando sobrecarga nos bancos e nas agências lotéricas. É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas correspondentes à sua faixa salarial para garantir que o saque ou o crédito em conta seja feito de forma tranquila.
Além disso, o Instituto recomenda acompanhar o calendário oficial e utilizar canais digitais, como o Meu INSS, para consultar o status do pagamento e evitar deslocamentos desnecessários. A sequência dos depósitos segue o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), desconsiderando o dígito verificador que vem após o traço.
Calendário de outubro do INSS
Beneficiários que recebem até 1 salário mínimo:
- Final 1: 27/10
- Final 2: 28/10
- Final 3: 29/10
- Final 4: 30/10
- Final 5: 31/10
- Final 6: 03/11
- Final 7: 04/11
- Final 8: 05/11
- Final 9: 06/11
- Final 0: 07/11
Beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo:
- Finais 1 e 6: 03/11
- Finais 2 e 7: 04/11
- Finais 3 e 8: 05/11
- Finais 4 e 9: 06/11
- Finais 5 e 0: 07/11
Deixe um comentário