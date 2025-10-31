O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou, na segunda-feira (27), o pagamento da folha de outubro de 2025 para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios em todo o país. Ao todo, mais de 39 milhões de segurados receberão os valores de forma escalonada até o início de novembro.

No entanto, o calendário sofrerá uma pausa temporária nos dias 1º e 2 de novembro, que caem no fim de semana. Dessa forma, os pagamentos serão interrompidos após 31 de outubro e retomados normalmente na segunda-feira, 3 de novembro. O cronograma mantém a organização habitual, sendo estruturado em duas faixas:

Quem recebe até um salário mínimo começa a receber em 27 de outubro e segue até 7 de novembro;

Quem ganha acima de um salário mínimo tem o crédito iniciado em 3 de novembro.

Essa divisão segue o padrão tradicional do INSS, facilitando a organização dos pagamentos e evitando sobrecarga nos bancos e nas agências lotéricas. É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas correspondentes à sua faixa salarial para garantir que o saque ou o crédito em conta seja feito de forma tranquila.

Além disso, o Instituto recomenda acompanhar o calendário oficial e utilizar canais digitais, como o Meu INSS, para consultar o status do pagamento e evitar deslocamentos desnecessários. A sequência dos depósitos segue o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), desconsiderando o dígito verificador que vem após o traço.

Calendário de outubro do INSS

Beneficiários que recebem até 1 salário mínimo:

Final 1: 27/10

Final 2: 28/10

Final 3: 29/10

Final 4: 30/10

Final 5: 31/10

Final 6: 03/11

Final 7: 04/11

Final 8: 05/11

Final 9: 06/11

Final 0: 07/11

Beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo: