Pesquisadores identificaram uma espécie inédita de dinossauro pescoçudo que viveu há cerca de 120 milhões de anos.

De acordo com informações da CNN Brasil, os restos fósseis foram encontrados durante escavações em uma área no Maranhão, liderada por pesquisadores da Universidade Federal do Vale de São Francisco.

Um dinossauro de grandes proporções

O Dasosaurus tocantinensis chama atenção pelo tamanho. Com base nos ossos analisados, os pesquisadores estimam que o animal podia atingir cerca de 20 metros de comprimento, maior que muitos prédios por aí.

Seu pescoço longo indica que ele provavelmente se alimentava de vegetação alta, alcançando folhas no topo das árvores, algo comum entre dinossauros herbívoros desse grupo.

Conexões entre continentes

Ainda segundo a CNN, um dos pontos mais interessantes da descoberta é a relação desse dinossauro com espécies encontradas em outras partes do mundo. Estudos indicam que ele pode ter parentes próximos em regiões que hoje estão separadas por oceanos, como a Europa.

Isso reforça a teoria de que, milhões de anos atrás, os continentes estavam conectados, permitindo que diferentes espécies migrassem por longas distâncias antes da separação definitiva das terras.