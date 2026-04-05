Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Semmelweis, na Hungria, trouxe uma descoberta curiosa sobre comportamento social: o mês de nascimento pode influenciar diretamente a forma como uma pessoa lida com interações e cansaço emocional. A pesquisa associou a época do nascimento a variações significativas de humor, energia e até níveis de extroversão ao longo da vida.

De acordo com os resultados, pessoas nascidas durante o inverno do hemisfério norte — especialmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro — tendem a apresentar uma “bateria social” mais limitada. Apesar de, em geral, serem menos irritáveis, esses indivíduos costumam se sentir mais rapidamente esgotados após interações sociais, demonstrando maior necessidade de descanso e momentos de isolamento.

A explicação está ligada a fatores biológicos que começam ainda na gestação. A menor exposição à luz solar durante períodos mais frios pode influenciar a produção de neurotransmissores como dopamina e serotonina, responsáveis por regular humor, energia e disposição. Esse impacto inicial pode moldar como o cérebro reage a estímulos sociais ao longo da vida.

Além disso, a pesquisa sugere que essas pessoas desenvolvem uma espécie de mecanismo de proteção natural. A tendência ao recolhimento e à introspecção não deve ser vista como algo negativo, mas como uma forma do organismo preservar energia diante de ambientes intensos e cheios de estímulos, tornando o cansaço social uma resposta biológica compreensível.

Nascimento no inverno pode influenciar comportamento ao longo da vida

Segundo os pesquisadores, fatores ambientais como clima e luminosidade durante a gestação têm papel fundamental no desenvolvimento do sistema nervoso. A exposição solar limitada pode afetar os ciclos circadianos e a sensibilidade sensorial, impactando diretamente a forma como o indivíduo lida com o mundo ao seu redor.

Apesar das conclusões, especialistas reforçam que o mês de nascimento não determina completamente a personalidade. Ele é apenas um dos muitos fatores que influenciam o comportamento humano, que também depende de experiências, ambiente social e características individuais ao longo da vida.