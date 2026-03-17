Estudantes brasileiros já podem se preparar para um dos primeiros grandes descansos prolongados de 2026. A combinação da Semana Santa com decisões adotadas por redes de ensino deve garantir quatro dias seguidos sem aulas, entre quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, formando uma verdadeira “ponte” no calendário escolar.

O principal motivo é a Sexta-feira Santa, celebrada no dia 3 de abril, que é feriado nacional e garante a suspensão das atividades em todo o país. Além disso, muitas escolas também optam por não ter aulas na quinta-feira anterior, conhecida como Quinta-feira Santa, ampliando o período de descanso para os estudantes.

Apesar disso, é importante destacar que a Quinta-feira Santa não é um feriado nacional obrigatório, sendo considerada ponto facultativo. Mesmo assim, diversas instituições de ensino adotam a paralisação nesse dia por tradição religiosa e organização do calendário escolar, o que acaba criando, na prática, um feriadão prolongado.

Com isso, o período da Semana Santa acaba garantindo quatro dias seguidos sem aulas para grande parte dos estudantes do Brasil. Esse intervalo também coincide com a Páscoa, celebrada no domingo, reforçando o caráter de descanso e reunião familiar durante esse momento do ano.

Outros feriados nacionais também vão garantir pausas ao longo de 2026

Além da Semana Santa, o calendário de 2026 conta com diversos feriados nacionais que devem impactar a rotina escolar e dos trabalhadores. Entre eles estão Tiradentes, em 21 de abril, o Dia do Trabalho em 1º de maio e o feriado de Independência do Brasil, em 7 de setembro.

Outro destaque é que várias dessas datas caem próximas de fins de semana, o que abre espaço para novos feriadões ao longo do ano. Datas como Nossa Senhora Aparecida, Finados e Natal também prometem pausas importantes, permitindo momentos de descanso e planejamento para estudantes e famílias.