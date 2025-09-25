O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta quarta-feira (24) o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de setembro. As datas seguem o calendário previamente divulgado no início do ano. Para consultar o dia exato do pagamento, o segurado deve considerar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador que aparece após o traço.

A curiosidade do calendário fica por conta dos aposentados que recebem acima de um salário mínimo. Isto porque, para esses segurados, o INSS só iniciará o pagamento à partir do dia 1º de outubro. Os primeiros do grupo que irão receber serão aqueles com final do cartão em 1 e 6. Os pagamentos seguem até o dia 7 para cartões com final 5 e 0.

Essa divisão do calendário tem o objetivo de organizar os depósitos e evitar congestionamento nos sistemas bancários, garantindo que todos os beneficiários recebam seus pagamentos de forma ordenada. Os aposentados que recebem até um salário mínimo, por outro lado, já começaram a receber em setembro, seguindo um cronograma próprio.

É importante que os segurados fiquem atentos às datas e verifiquem regularmente o extrato de pagamentos pelo aplicativo Meu INSS, pelo site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135, evitando transtornos e garantindo o recebimento correto do benefício.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Cartão final 1: pagamento em 24/9

Cartão final 2: pagamento em 25/9

Cartão final 3: pagamento em 26/9

Cartão final 4: pagamento em 29/9

Cartão final 5: pagamento em 30/9

Cartão final 6: pagamento em 1º/10

Cartão final 7: pagamento em 2/10

Cartão final 8: pagamento em 3/10

Cartão final 9: pagamento em 6/10

Cartão final 0: pagamento em 7/10

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo