As chamadas “cidades de mísseis” do Irã são estruturas militares subterrâneas projetadas para resistir a ataques aéreos intensos, incluindo bombardeios de alta precisão. Essas instalações são construídas profundamente sob o solo, muitas vezes em regiões montanhosas, o que já garante uma proteção natural contra explosões e impactos diretos.

Um dos principais fatores de resistência está na arquitetura dessas bases. Elas são formadas por redes extensas de túneis interligados, capazes de armazenar e movimentar mísseis, equipamentos e veículos militares com segurança. Essa estrutura labiríntica dificulta a identificação de pontos críticos, tornando muito mais complexo qualquer tentativa de destruição completa por forças inimigas.

Além disso, essas cidades não funcionam apenas como depósitos. Elas também atuam como centros de preparação e até produção de armamentos, o que reduz a necessidade de transporte externo e diminui a vulnerabilidade durante operações militares. Com isso, o Irã consegue manter sua capacidade de resposta mesmo sob ataques contínuos.

Outro aspecto importante é o sigilo. A localização exata e a quantidade dessas instalações não são divulgadas, o que aumenta ainda mais a dificuldade de mapeamento por parte de adversários. Essa combinação de profundidade, engenharia e segredo faz com que as cidades de mísseis sejam consideradas altamente resistentes e estratégicas no cenário militar atual.

Infraestrutura subterrânea e estratégia militar explicam a eficiência

A construção em áreas isoladas e protegidas também permite que essas bases resistam melhor a ataques prolongados. Mesmo que uma parte seja atingida, outras áreas podem continuar operando, garantindo a continuidade das operações militares e evitando uma paralisação total.

Essa estratégia faz parte de uma doutrina de defesa baseada na resistência e na capacidade de contra-ataque. Ao investir em estruturas praticamente invisíveis e difíceis de destruir, o Irã aumenta seu poder de dissuasão, mostrando que pode reagir mesmo diante de ofensivas de grande escala.