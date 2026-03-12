Muitas pessoas acreditam que, depois de terminar o tratamento com aparelho ortodôntico, os dentes permanecerão alinhados para sempre. No entanto, em alguns casos, eles podem voltar a se movimentar com o passar do tempo, fenômeno conhecido na Ortodontia como recidiva ortodôntica.

Uma das principais razões para isso é a falta de uso do aparelho de contenção após a retirada do aparelho fixo. A contenção é fundamental para manter os dentes na nova posição enquanto os ossos e tecidos da boca se adaptam à mudança. Quando o paciente não utiliza o dispositivo conforme a recomendação do dentista, há maior risco de desalinhamento.

Outro fator que pode contribuir para a movimentação dos dentes é o próprio processo natural do corpo. Com o envelhecimento, mudanças na estrutura óssea, na posição da mandíbula e até hábitos como pressionar os dentes ou ranger durante a noite podem provocar pequenas alterações na arcada dentária.

Por isso, especialistas recomendam acompanhamento periódico com o dentista mesmo após o fim do tratamento ortodôntico. Em muitos casos, o uso contínuo ou prolongado da contenção é indicado para garantir que o resultado conquistado com o aparelho seja mantido ao longo dos anos.

Importância do acompanhamento após o tratamento

Mesmo depois da retirada do aparelho, especialistas da Ortodontia recomendam que o paciente continue realizando consultas periódicas com o dentista. Esse acompanhamento permite avaliar se os dentes continuam na posição correta e se a contenção está funcionando adequadamente.

Além disso, hábitos como roer unhas, morder objetos ou o problema conhecido como Bruxismo — quando a pessoa range ou aperta os dentes — também podem influenciar na movimentação da arcada dentária. Por isso, manter cuidados contínuos é essencial para preservar os resultados conquistados com o tratamento ortodôntico.