Receber mensagens do chefe fora do horário de trabalho é uma situação cada vez mais comum, mas que pode trazer consequências legais para as empresas. No Brasil, embora não exista uma lei específica proibindo esse tipo de contato, a Justiça do Trabalho tem reconhecido que o envio frequente de mensagens fora do expediente pode gerar direitos ao trabalhador.

Na prática, se o funcionário é acionado constantemente fora do horário e precisa responder ou resolver demandas, esse tempo pode ser considerado como trabalho. Nesse caso, a empresa pode ser obrigada a pagar horas extras, já que o trabalhador está, mesmo à distância, à disposição do empregador.

Além disso, em situações mais graves, a conduta pode ultrapassar a questão das horas extras e gerar indenização por danos morais. Isso acontece quando o contato é excessivo, invasivo ou prejudica o descanso e a vida pessoal do trabalhador, violando o chamado “direito à desconexão”.

Por outro lado, nem toda mensagem fora do expediente gera automaticamente um processo ou indenização. A Justiça costuma analisar fatores como frequência, exigência de resposta imediata e impacto na rotina do funcionário. Mensagens pontuais e sem cobrança, por exemplo, geralmente não são suficientes para caracterizar irregularidade.

Direito à desconexão ganha força e pode proteger trabalhador

O chamado direito à desconexão tem ganhado destaque nas relações de trabalho e busca garantir que o funcionário possa descansar sem ser incomodado por demandas profissionais. Esse princípio está ligado à proteção da saúde mental, do lazer e da qualidade de vida do trabalhador.

Com o avanço da tecnologia e o uso constante de aplicativos como WhatsApp, tribunais têm reforçado a necessidade de limites claros entre vida profissional e pessoal. Assim, empresas que insistem em manter funcionários conectados o tempo todo podem enfrentar processos e até condenações, dependendo da forma como essa prática é adotada.