A dúvida tem se tornado cada vez mais comum com o avanço do trabalho remoto, mas a resposta é direta: não é permitido trabalhar, nem mesmo em home office, enquanto se está de atestado médico. Isso porque o afastamento determinado por um profissional de saúde significa que o trabalhador não está apto a exercer suas atividades naquele período.

Na prática, o atestado médico suspende temporariamente o contrato de trabalho, garantindo ao funcionário o direito de se recuperar sem exercer qualquer função profissional. Mesmo que o trabalho seja realizado de casa, a lógica permanece a mesma: se há recomendação médica de afastamento, o correto é não trabalhar, independentemente do formato da atividade.

Além disso, exigir ou permitir que um funcionário trabalhe durante o período de afastamento pode trazer consequências legais para a empresa. A Justiça do Trabalho entende que essa prática pode colocar em risco a saúde do trabalhador e até gerar indenizações por danos morais, já que desrespeita uma orientação médica formal.

Há, porém, uma exceção importante: se o médico indicar explicitamente que o trabalhador está apto para atividades leves ou remotas, a situação pode ser diferente. Nesses casos, o documento não é exatamente um atestado de afastamento total, mas sim uma recomendação específica, o que deve ser analisado em conjunto com a empresa.

Entenda os cuidados e riscos envolvidos

Mesmo que o trabalhador se sinta bem o suficiente para continuar suas atividades em casa, o mais indicado é seguir rigorosamente o atestado médico. Ignorar essa orientação pode prejudicar a recuperação e, em alguns casos, até agravar o problema de saúde, prolongando o tempo de afastamento.

Por outro lado, empresas também devem agir com cautela e respeitar o período indicado no atestado. Forçar ou permitir o trabalho durante esse tempo pode gerar problemas jurídicos e comprometer o bem-estar do funcionário, tornando essencial o cumprimento das regras previstas na legislação trabalhista.