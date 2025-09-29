As imagens da cidade litorânea de Atafona, no Rio de Janeiro, alertam para um perigo que ameaça toda a América Latina. Parte da cidade foi engolida pelo mar — mais de 500 casas e um prédio foram perdidos, enquanto moradores abandonam suas residências.

Ao longo da costa latino-americana, a força do oceano avança, alterando limites tradicionais e destruindo infraestruturas, residências, resorts e ecossistemas. Todos os países da região enfrentam algum grau de erosão costeira. Além das tempestades e furacões cada vez mais intensos, ligados às mudanças climáticas e à elevação do nível do mar, a ação humana também contribui para o fenômeno.

Na praia de Reñaca, no Chile, ondas gigantes causam erosão — Foto: Centro UC Observatorio de la Costa

De acordo com Gustavo Barrantes, presidente da Rede Latino-Americana de Erosão Costeira (Relaec), esse fenômeno “interfere na dinâmica costeira, torna o ecossistema mais vulnerável e, em conjunto, eleva as taxas de erosão que antes ocorriam naturalmente. Também observamos um aumento na frequência de ondas severas”.

Além disso, muitas praias da América Latina estão localizadas em regiões de atividade tectônica, devido ao movimento das placas que formam a crosta terrestre. Ciclones tropicais e furacões, comuns no Caribe e no Golfo do México, também contribuem para o desgaste costeiro.

O que pode ser feito para evitar a erosão nas praias?

Para prevenir ou reduzir a erosão costeira, várias estratégias podem ser adotadas, combinando soluções naturais e estruturais. Aqui estão as principais:

Proteção natural

Recuperação de dunas e vegetação nativa: Plantar vegetação costeira ajuda a estabilizar a areia e reduzir o impacto das ondas.

Recifes de corais e bancos de areia: Funcionam como barreiras naturais, diminuindo a força das ondas que atingem a praia.

Estruturas de engenharia

Quebra-mares e molhes: Barreiras construídas no mar para reduzir a energia das ondas antes que atinjam a costa.

Reforço de praias com areia (enchimento ou “beach nourishment”): Acrescentar areia para compensar a perda causada pela erosão.

Muros de contenção (seawalls): Estruturas construídas na orla para proteger áreas urbanizadas, mas devem ser usadas com cautela, pois podem agravar a erosão em locais vizinhos.

Planejamento urbano e uso sustentável

Restrições à ocupação costeira: Evitar construções muito próximas da praia.

Controle da drenagem urbana e escoamento de rios: Evita que a água corrente leve sedimentos e agrave a erosão.

Monitoramento e conscientização