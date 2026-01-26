Por se tratarem, em sua maioria, de espaços públicos, com amplas faixas de areia e água fresca, as praias parecem ser ambientes ideais para se visitar com cachorros. E, de acordo com especialistas, elas de fato são.

Porém, o que poucas pessoas sabem é que estes animais não são bem-vindos em todas as praias do Brasil. Em algumas cidades, existem legislações específicas que proíbem a presença de pets nas praias pelos mais variados motivos.

E é importante destacar que as leis são exclusivamente municipais, pois não há uma determinação federal que proíba tutores de levarem seus cachorros à praia. Sendo assim, antes de viajar para determinados destinos, é fundamental analisar as regras locais.

As proibições são focadas em questões relacionadas ao sossego, saúde pública e higiene e, caso violadas, podem render tanto multas significativas, que chegam a custar milhares de reais, quanto penalidades como a apreensão do animal.

Por outro lado, há praias em que, embora tenham sido impostas restrições, é possível levar os cães em áreas sinalizadas e horários específicos para aproveitar os benefícios que as praias podem oferecer.

Cuidados: como levar cachorros para a praia em segurança

Caso exista a possibilidade de levar os cachorros para a praia, é fundamental lembrar que ainda existem algumas regras e cuidados que devem ser seguidos para evitar que o animal cause transtornos ou passe por situações estressantes. As principais incluem: