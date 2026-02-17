A morte de Antônio de Orleans e Bragança, apontado como herdeiro da antiga família imperial brasileira, trouxe novamente à tona discussões sobre a existência de títulos de nobreza no país e o papel simbólico dos descendentes da monarquia.

Apesar das autodenominações utilizadas por integrantes da chamada Casa Imperial, o Brasil não possui oficialmente família real desde a Proclamação da República, em 1889. Com a mudança de regime, o país deixou de reconhecer qualquer estrutura monárquica.

Especialistas explicam que, em uma República, não há espaço jurídico para distinções baseadas em nobreza. Segundo o historiador Antonio Carlos Jucá, do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, títulos dessa natureza pressupõem hierarquia social, conceito incompatível com o modelo republicano.

O que diz a legislação

Em 1890, um decreto extinguiu formalmente todos os títulos nobiliárquicos no Brasil. Décadas depois, em 1991, a norma foi revogada durante o governo de Fernando Collor. No entanto, estudiosos destacam que a revogação não restabeleceu privilégios nem reconhecimento oficial.

De acordo com o professor Marcus Dezemone, da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mesmo com a mudança administrativa nos anos 1990, não há respaldo legal que conceda tratamento diferenciado aos descendentes da antiga monarquia.

Durante o Império, títulos como barão, visconde e duque não eram transmitidos automaticamente aos herdeiros, conforme previa a Constituição de 1824. Com a República, essa previsão deixou de ter validade.

Linha sucessória simbólica

Antônio era irmão de Bertrand, atual chefe da chamada Casa Imperial, e de Luiz, falecido em 2022. Os três são descendentes diretos da Princesa Isabel e de Dom Pedro II.

Com a morte de Antônio, a linha sucessória simbólica passa a Rafael, de 38 anos. Carioca, criado em Petrópolis, ele utiliza títulos tradicionais, embora sem reconhecimento oficial.

Antônio estava internado desde julho na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, em razão de complicações respiratórias. Ele deixa esposa, três filhos e dois netos.