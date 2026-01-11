A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda, distribuição e uso de determinados lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, produzidas pela Nestlé Brasil.

A medida está prevista na Resolução nº 32/2026, publicada na última quarta-feira (7), e possui caráter preventivo. De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de um risco de contaminação por cereulide, toxina associada à bactéria Bacillus cereus. O alerta partiu da própria Nestlé, que iniciou o recolhimento voluntário dos lotes afetados.

Lotes suspensos — Foto: Anvisa

O consumo de produtos contaminados pode causar sintomas como vômitos persistentes, diarreia e letargia — condição marcada por sonolência excessiva, lentidão nos movimentos e no raciocínio, além de dificuldade de reação. A Nestlé informou que deu início a um recolhimento voluntário dos itens afetados no Brasil e em outros países.

A toxina foi identificada em produtos fabricados em uma unidade na Holanda, associada a um ingrediente fornecido por um fornecedor global terceirizado de óleos, o que motivou a ampliação do recall em escala internacional. No mercado brasileiro, a restrição se aplica apenas a lotes específicos das marcas mencionadas.

Orientações para pais e responsáveis

Confira o número do lote impresso no rótulo das fórmulas infantis das marcas envolvidas e não utilize nem ofereça o produto caso ele faça parte dos lotes recolhidos — os demais não foram afetados. Para realizar trocas ou solicitar devolução, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Nestlé, conforme indicado na embalagem.

Se a criança apresentar sintomas como vômitos, diarreia ou sonolência excessiva após o consumo, procure atendimento médico imediatamente. Ao buscar assistência, informe qual alimento foi ingerido e, se possível, leve a embalagem para facilitar a identificação.