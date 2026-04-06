Escolher um modelo da BYD apresenta algumas vantagens. Ter um veículo elétrico pode fazer a diferença no bolso do motorista e também no meio ambiente.

Por não usar combustíveis fósseis, os carros elétricos da marca ajudam a reduzir a poluição e o custo para rodar costuma ser menor, já que a eletricidade pode ser mais barata do que gasolina ou etanol.

Além desses pontos, abaixo estão outras vantagens de ter um veículo da marca:

Economia e custos mais previsíveis

Donos de veículos elétricos tendem a economizar mais, já que os carros elétricos têm menos peças sujeitas a desgaste, o que reduz gastos com manutenção e contribui para maior controle sobre os custos.

Tecnologia de bateria em evolução

A BYD investe para que as baterias tenham tecnologia avançada e isso faz com que os modelos da marca ofereçam boa autonomia e recargas mais rápidas, o que facilita os trajetos.

Conforto e experiência ao dirigir

Dirigir um carro elétrico é uma experiência diferente para quem está acostumado com outros veículos, já que o funcionamento é silencioso e a resposta ao acelerar é imediata.

Valorização no mercado brasileiro

A marca vem ganhando espaço no Brasil, o que aumenta a confiança dos consumidores. Um exemplo é o Dolphin Mini, que ultimamente tem se destacado nas vendas e ajudou a popularizar os carros elétricos no país.