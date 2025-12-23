Com praias paradisíacas, clima tropical e uma diversidade cultural única, o Brasil segue entre os países mais desejados por turistas estrangeiros durante as férias de verão. A combinação de belezas naturais, festas tradicionais, gastronomia e preços competitivos em relação a outros destinos internacionais torna o país especialmente atrativo para visitantes.

De acordo com dados da plataforma de viagens Booking.com, o Brasil teve um crescimento expressivo nas buscas realizadas por turistas estrangeiros entre agosto e outubro de 2025, para hospedagens no período de 20 de dezembro a 3 de janeiro. Segundo Luiz Cegato, gerente de comunicação do Booking.com, o Rio de Janeiro segue liderando com folga a preferência dos visitantes nesse intervalo.

A capital fluminense mantém sua posição de destaque por ser vista no exterior como um verdadeiro “símbolo do verão brasileiro”, reunindo praias, paisagens naturais e uma das festas de Ano Novo mais famosas do mundo, realizada na orla de Copacabana.

Além disso, Cegato destacou que locais como Florianópolis, Búzios e Bombinhas continuam entre os favoritos por agradarem turistas que preferem destinos mais reservados e acolhedores. São Paulo também figura entre os mais buscados, atraindo visitantes pela ampla oferta de experiências urbanas, que incluem arte, gastronomia e uma vida noturna diversificada.

Diversidade de experiências amplia o interesse internacional

Além do apelo das praias e do verão intenso, o Brasil atrai estrangeiros pela variedade de experiências concentradas em poucos quilômetros. É possível combinar dias de descanso à beira-mar com roteiros culturais, gastronômicos e de ecoturismo, o que torna o país competitivo frente a outros destinos tradicionais do hemisfério sul.

Outro fator decisivo é a infraestrutura turística aliada à hospitalidade brasileira. Grandes centros oferecem conectividade aérea, hotéis variados e programação cultural intensa, enquanto cidades litorâneas menores conquistam visitantes em busca de tranquilidade, paisagens preservadas e contato mais próximo com a natureza.