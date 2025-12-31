Detentor de uma das biodiversidades mais ricas do planeta, o Brasil também expressa essa pluralidade natural por meio de símbolos oficiais. Entre eles, estão as aves escolhidas para representar cada estado, selecionadas por motivos que passam por relevância ambiental, presença marcante nos biomas regionais e até vínculos culturais históricos.

Muitas dessas espécies exercem papéis essenciais para o equilíbrio ecológico, como dispersão de sementes e controle de outros animais, enquanto outras se tornaram ícones afetivos da identidade local.

Região Sul

No Rio Grande do Sul, o escolhido é o quero-quero (Vanellus chilensis), conhecido por defender seus ninhos com coragem e pelo chamado estridente, um dos mais altos entre as aves. No Paraná, a gralha-azul (Cyanocorax caeruleus) ganha destaque pela importante missão de espalhar sementes de araucária, árvore-símbolo da região.

Região Sudeste

O Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), ave nacional, representa São Paulo e é reverenciado pelo canto melodioso. No Rio de Janeiro, o símbolo é o tucano-de-papo-amarelo (Ramphastos vitellinus), um dos mais conhecidos moradores da Mata Atlântica. O Espírito Santo escolheu o beija-flor (Colibri serrirostris), enquanto Minas Gerais é representado pela seriema (Cariama cristata), típica dos cerrados.

Região Centro-Oeste

O tuiuiú (Jabiru mycteria), figura emblemática do Pantanal, simboliza Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, o tachã (Chauna torquata) assume o posto, e Goiás homenageia a anhuma (Anhima cornuta). O Distrito Federal adotou o gavião-real (Harpia harpyja), a maior ave de rapina das Américas.

Região Norte

Entre as representantes estão a cigana (Tocantins), o pavãozinho-do-Pará, o flamingo (Amapá), o jacamim-de-costas-verdes (Rondônia), a arara-vermelha (Acre), o uirapuru (Amazonas) e o galo-da-serra (Roraima).

Região Nordeste

No Nordeste, cada estado também possui sua ave simbólica. O Maranhão tem o sabiá-da-praia; o Piauí, o surucuá-de-barriga-vermelha; a Bahia, o curió; e Sergipe, o corrupião. Em Alagoas, o mutum-do-nordeste reforça a urgência da conservação. Pernambuco é representado pelo tesourão (Fregata magnificens), reconhecido pelo impressionante voo planado. Paraíba tem a pomba-de-bando, o Rio Grande do Norte a ema e o Ceará a jandaia, ave de plumagem vibrante e bastante admirada.

Esses símbolos reforçam a riqueza natural e cultural que compõe a identidade brasileira.