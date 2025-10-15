A Uber anunciou novas regras para a inclusão de veículos nas categorias Black e Comfort — consideradas opções premium da plataforma — que passam a valer a partir de janeiro de 2026. Com as mudanças, alguns modelos, como o Citroën Basalt e o Renault Kardian, deixam de atender aos critérios exigidos.

No caso da categoria Black, as atualizações afetam tanto o ano mínimo de fabricação quanto a lista de modelos aceitos. Em grandes capitais, por exemplo, o Volkswagen Virtus só será elegível se for do ano de 2026 em diante. Já veículos como Renault Duster, Volkswagen Nivus e Honda City precisarão ser, no mínimo, do ano de 2023 para continuarem operando na categoria.

Nas cidades de São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Vitória (ES), Fortaleza (CE) e Goiânia (GO), os veículos precisam ter sido fabricados a partir de 2019. Já em Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA) e Campinas (SP), serão aceitos apenas modelos de 2018 em diante.

No Rio de Janeiro (RJ), as regras são mais flexíveis: carros produzidos a partir de 2017 ainda poderão operar na categoria. Além do ano e do modelo, a Uber exige que os veículos tenham ar-condicionado, quatro portas e sejam de uma das seguintes cores: preto, chumbo, prata, cinza, azul-marinho, marrom ou branco.

Além disso, os motoristas devem ter completado mais de 100 viagens em outras categorias da plataforma (com exceção do Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi) e manter uma avaliação média igual ou superior a 4,85 estrelas. De acordo com a empresa, as novas exigências foram estabelecidas com base em pesquisas com usuários e em análises do mercado automotivo.