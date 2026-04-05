A Páscoa é uma das celebrações mais importantes do calendário religioso, mas seu significado varia entre o Cristianismo e o Judaísmo. Enquanto a Páscoa Cristã celebra a ressurreição de Jesus Cristo, a Pessach (Páscoa Judaica) relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, um dos eventos mais marcantes da tradição judaica.

Na tradição cristã, a data está diretamente ligada aos acontecimentos narrados no Novo Testamento, especialmente a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. A celebração simboliza a vitória sobre a morte e o pecado, sendo um momento de renovação espiritual, fé e esperança para os fiéis.

Já no Judaísmo, o Pessach tem origem no Antigo Testamento, mais especificamente no livro do Êxodo. A festa relembra a fuga dos hebreus liderados por Moisés, quando Deus teria libertado o povo da escravidão no Egito. Durante a celebração, são realizados rituais tradicionais, como o Seder, que inclui alimentos simbólicos e leituras sagradas.

Apesar das diferenças, as duas celebrações possuem uma conexão histórica e espiritual, já que a Páscoa Cristã tem raízes na tradição judaica. Ambas carregam significados profundos ligados à libertação, renovação e fé, ainda que cada religião interprete esses conceitos de forma distinta.

Datas, tradições e significados distintos

Uma das principais diferenças está no calendário e nos rituais. A Páscoa Cristã é celebrada em datas móveis, definidas pelo calendário lunar e pela tradição da Igreja, enquanto o Pessach segue o calendário judaico, começando no dia 15 do mês de Nissan.

Além disso, os costumes também variam bastante. Enquanto os cristãos costumam celebrar com missas, cultos e símbolos como ovos de chocolate, os judeus mantêm práticas tradicionais como refeições ritualísticas e a retirada de alimentos fermentados da dieta. Essas diferenças refletem as identidades próprias de cada fé, mesmo com origens historicamente conectadas.