A Avenues São Paulo, inaugurada em agosto de 2018 e situada no bairro do Morumbi, zona oeste da capital, atende aproximadamente 1,2 mil alunos do ensino fundamental e médio, oferecendo diplomas nos sistemas americano e brasileiro.

Com matrículas de até R$ 28 mil e mensalidades que ultrapassam R$ 14 mil, a unidade paulista do grupo Avenues liderou o ranking das 27 escolas mais caras do Brasil em 2024. Esses valores equivalem a 21,2 e 10,6 salários mínimos, respectivamente.

A escola realiza testes de admissão para novos alunos, incluindo análise do histórico escolar, provas de conhecimentos gerais e de inglês, além de entrevistas com o estudante e sua família para avaliar a compatibilidade com os valores da instituição. O inglês é a língua oficial na Avenues, sendo que apenas conteúdos relacionados ao Brasil são ministrados em português.

A unidade recebe crianças de 2 a 18 anos e ocupa um campus de 40 mil metros quadrados, com instalações esportivas, áreas externas e um amplo pátio coberto. Para os pequenos de 2 anos, a escola oferece o programa “Small World”, que proporciona uma experiência inicial de aprendizagem de forma lúdica, com imersão em inglês.

Além disso, há o incentivo à independência em relação aos pais ou cuidadores e foco no desenvolvimento de habilidades de autocuidado. As atividades incluem ainda culinária, jardinagem, música e artes.

No ensino fundamental, o aprendizado de uma segunda língua vai além de um objetivo acadêmico. Os alunos participam de um programa de imersão total em inglês, que favorece a construção de um vocabulário essencial para acompanhar todo o conteúdo ministrado no idioma. O português passa a ser introduzido a partir do 1º ano.

Os valores atuais para estudar na Avenues São Paulo

Small World (18 meses a 2 anos): R$ 117.500,00

Educação Infantil (Nursery, Pre-K e Kindergarten): R$ 199.900,00

Ensino Fundamental e Médio (1º ao 12º ano): R$ 213.450,00

Esses valores incluem materiais escolares, alimentação (lanche e almoço), uniformes esportivos, passeios, transporte para atividades, tecnologia educacional (como iPads e MacBooks) e outros custos relacionados. Não há taxas adicionais obrigatórias para esportes, fundos de construção ou bolsas de estudo.