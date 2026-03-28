Depois de ter seu nome citado em investigações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, Anitta veio a público esclarecer qual era, de fato, sua relação com o empresário. Segundo a cantora, o contato entre os dois aconteceu apenas em um contexto profissional, sem qualquer vínculo pessoal ou parceria concretizada.

De acordo com a matéria de O Tempo, a artista participou de uma reunião em 2024 com representantes ligados a Vorcaro, com o objetivo de discutir uma possível contratação publicitária. Como empresária da própria carreira, Anitta costuma estar presente nesse tipo de negociação com marcas interessadas em associar sua imagem.

A proposta envolvia o Will Bank, instituição relacionada ao empresário, mas as tratativas não avançaram após o encontro. A equipe da cantora reforçou que, apesar da reunião ter ocorrido, nenhum contrato foi firmado e não houve continuidade nas conversas.

Com a repercussão do caso, Anitta fez questão de deixar claro que sua participação se limitou a esse contato pontual. Não há qualquer indicação de envolvimento direto da artista com as investigações ou com as atividades atribuídas ao banqueiro, sendo apenas uma negociação comercial que não foi concluída.

Bastidores revelam tensão envolvendo encontro e recusa de namorada

Nos bastidores, mensagens divulgadas mostram detalhes curiosos sobre o encontro entre Anitta e Vorcaro. Em conversas obtidas por investigações, o empresário relatou que a reunião contaria também com a presença de sua então namorada, mas a ideia não foi bem recebida.

Segundo o conteúdo revelado, a companheira de Vorcaro recusou participar do encontro ao saber que a cantora estaria presente, chegando a afirmar que não queria encontrá-la. O episódio chamou atenção e aumentou ainda mais a repercussão do caso, trazendo à tona detalhes pessoais que vão além da negociação profissional.