No Brasil, a presença de instituições financeiras vai muito além dos grandes centros urbanos, alcançando também comunidades e favelas. Mas afinal, qual é o banco mais reconhecido nesses territórios? A resposta envolve fatores como acessibilidade, oferta de serviços digitais, facilidade de abertura de contas e proximidade com o dia a dia da população local.

Levando em conta esses quesitos, é o Nubank quem tem se destacado. Em estudo realizado pela “Nós — Inteligência e Inovação Social”, a plataforma superou a Caixa Econômica Federal como a instituição financeira com maior awareness nas favelas. Curiosamente, a Caixa épor onde a maioria dos trabalhadores brasileiros recebe benefícios do governo.

Enquanto a média do Net Promoter Score (NPS) do setor bancário e de serviços financeiros nas favelas gira em torno de 42, o Nubank alcança quase 90 pontos, e o Banco Inter registra 84. O destaque do Nubank se mantém graças a atributos simbólicos como confiança, inclusão e identificação, especialmente entre o público feminino.

Entre os bancos tradicionais, a Caixa se sobressai, liderando a maioria dos critérios avaliados, incluindo confiança, qualidade, acessibilidade, sustentabilidade, valorização da diversidade e identificação pessoal. Em contrapartida, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander apresentam desempenho inferior na maior parte desses indicadores.

Números do Nubank em 2025

Até o segundo trimestre de 2025, o Nubank apresentou resultados financeiros sólidos e um crescimento significativo em sua base de clientes. A empresa registrou um lucro líquido de US$ 637 milhões, marcando um aumento de 42% em relação ao ano anterior, e uma receita líquida de US$ 3,7 bilhões, um crescimento de 40% no mesmo período.

No Brasil, o Nubank consolidou-se como o terceiro maior banco em número de clientes, com aproximadamente 100 milhões de usuários ativos, superando instituições tradicionais como o Itaú. Além disso, a empresa foi reconhecida pela TIME como uma das 100 Melhores Empresas do Mundo de 2025, destacando-se como a única instituição financeira digital-first na lista.