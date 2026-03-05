A palavra “sicário” voltou a chamar atenção nesta semana após ganhar destaque em um caso investigado pela Polícia Federal. Um dos envolvidos no chamado caso Master, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, teve a morte cerebral confirmada depois de tentar tirar a própria vida enquanto estava preso. Aliado do empresário Daniel Vorcaro, ele era conhecido pelo apelido de “Sicário”.

A palavra sicário tem origem no latim sicarius, que significa literalmente “homem da adaga”. O termo deriva de sica, uma pequena faca ou punhal utilizado na Antiguidade. Na Roma Antiga, esse nome era usado para identificar indivíduos que realizavam assassinatos de forma discreta, muitas vezes de maneira planejada.

Historicamente, o termo também ficou associado a um grupo radical judeu do século I chamado Sicarii. Eles ficaram conhecidos por atacar pessoas consideradas colaboradoras do domínio romano na região da Judeia. Os ataques eram feitos de forma rápida, geralmente em meio a multidões, o que reforçou a ligação da palavra com assassinatos furtivos.

Atualmente, no uso moderno da língua portuguesa e de outros idiomas, sicário é utilizado para se referir a um assassino profissional ou matador de aluguel — alguém contratado para cometer um crime. Por isso, o termo aparece com frequência em reportagens policiais, livros e filmes, sempre associado à ideia de alguém que executa crimes a mando de outra pessoa.

O que é o caso Banco Master

O chamado caso envolvendo o Banco Master ganhou repercussão nacional após investigações conduzidas pela Polícia Federal apontarem possíveis irregularidades ligadas a operações financeiras e a pessoas próximas ao empresário Daniel Vorcaro. As apurações passaram a analisar movimentações suspeitas e a atuação de personagens ligados ao grupo empresarial, ampliando o interesse público sobre o assunto.

Durante o andamento das investigações, um dos nomes citados foi o de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que estava detido quando tentou tirar a própria vida. O episódio aumentou ainda mais a atenção em torno do caso, que segue sendo acompanhado pelas autoridades enquanto novas informações e possíveis desdobramentos continuam sendo analisados.