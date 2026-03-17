O pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 deve ocorrer novamente de forma antecipada, seguindo o modelo adotado nos últimos anos. A expectativa é que o benefício seja liberado ainda no primeiro semestre, com depósitos feitos junto ao calendário mensal de pagamentos do instituto.

Caso o governo federal confirme a antecipação por meio de decreto, a primeira parcela do 13º deverá ser paga junto ao benefício de abril. Já a segunda parcela deve cair nas contas dos segurados junto ao pagamento do mês de maio, como ocorreu em anos recentes.

O abono anual é pago em duas etapas e funciona como uma espécie de salário extra para milhões de brasileiros que recebem benefícios previdenciários. Entre os contemplados estão aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílios pagos pelo INSS.

A antecipação tem sido adotada pelo governo como forma de reforçar a renda das famílias e movimentar a economia. Em anos anteriores, a liberação do 13º do INSS injetou bilhões de reais no mercado, impulsionando o consumo em diversos setores.

Quem tem direito ao pagamento do 13º do INSS

O pagamento do 13º salário é destinado aos segurados que recebem benefícios previdenciários ao longo do ano. Isso inclui aposentadorias, pensões por morte e auxílios pagos pela Previdência Social, desde que o benefício tenha sido concedido dentro das regras do sistema.

Por outro lado, alguns beneficiários não recebem o abono anual. É o caso de quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou a Renda Mensal Vitalícia, já que esses programas têm caráter assistencial e não previdenciário.