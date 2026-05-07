Seja em pequenas reformas ou em obras de maior porte, os pedreiros desempenham papel essencial na manutenção e construção de imóveis, atuando tanto na correção de danos estruturais quanto na execução de novos projetos.

Mas vale destacar que, embora a contratação de pedreiros seja recorrente no contexto brasileiro, trata-se de uma decisão com potencial impacto financeiro significativo, tendo em vista que os valores cobrados pelos profissionais podem pesar no bolso.

Ainda mais considerando que os custos podem variar com base em fatores como a complexidade do serviço, o tempo estimado de execução, a experiência do profissional e até mesmo o custo de vida da região.

Vale lembrar que não há uma tabela única e oficial para todos os profissionais do Brasil. Contudo, ao considerar que pedreiros geralmente cobram por metro quadrado ou empreitada e utilizar dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), que baliza obras públicas e privadas, como base de referência, é possível chegar aos seguintes valores atualmente:

Construção de casa simples (entre 40 m² e 70 m²): R$ 842 por metro quadrado;

R$ 842 por metro quadrado; Serviços menores: entre R$ 180 e R$ 250 por dia de trabalho, dependendo da região e complexidade da tarefa.

Além do pedreiro: gastos essenciais envolvidos em obras

É importante destacar que o pagamento aos pedreiros não constitui o único custo relevante em uma obra. Afinal, há outros investimentos que, a depender da necessidade, podem ser ainda mais elevados. Entre eles, destacam-se:

Mão de obra especializada: serventes, eletricistas, encanadores, pintores, marceneiros e outros profissionais que podem complementar o trabalho dos pedreiros;

serventes, eletricistas, encanadores, pintores, marceneiros e outros profissionais que podem complementar o trabalho dos pedreiros; Materiais de construção: cimento, tijolos, areia, vergalhões, argamassa, rejunte, tubos, conexões, fios e outros materiais necessários para realizar a obra em específico;

cimento, tijolos, areia, vergalhões, argamassa, rejunte, tubos, conexões, fios e outros materiais necessários para realizar a obra em específico; Custos adicionais: documentação, aluguel de equipamentos, encargos e taxas de limpeza também podem surgir como gastos ao longo da obra.